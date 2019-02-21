فضيحة نايكي: حذاء ينفجر!

تأثرت صورة عملاق التجهيزات الرياضية "نايكي" الخميس بعد إصابة تعرض لها نجم صاعد في كرة السلة الأميركية، نتيجة تمزق حذائه الرياضي خلال مباراة حضرها الرئيس السابق باراك أوباما.

وأصيب زيون وليامسون لاعب جامعة ديوك والمرشح للانتقال إلى دوري "أن بي ايه" للمحترفين، بعد 40 ثانية من بداية المواجهة ضد نورث كارولاينا.

وانفجر حذاؤه بشكل واضح خلال ارتكازه على قدمه ما تسبب بانزلاقه وإصابته بركبته، بحسب مشاهد أظهرتها شبكة "اي اس بي ان" التي نقلت المباراة.

وخرج اللاعب وهو يعرج دون العودة إلى الملعب مجددا، في صدمة فاقت المنافسة القوية بين الجامعتين اللدودتين.

وقال ليبرون جيمس نجم لوس أنجلس ليكرز وسفير نايكي "آمل في أن يكون الشاب على ما يرام! لقد انفجر حذاؤه تماما".

بدوره، غرد أوباما الذي حضر المباراة مع مشاهير آخرين "يبدو زيون وليامسون شابا رائعا ولاعب كرة سلة استثنائيا في الوقت عينه. آمل في تعافيه سريعا".

وفي وقت اجتاح المشهد وسائل التواصل الاجتماعي، اتجهت الأنظار نحو نايكي المتعاقدة حصرا مع فريق ديوك لمدة 12 عاما. وشرحت الشركة "ولو أنه حادث معزول، فإننا نحاول فهم ما حدث".

وتراجعت أسهم نايكي في "وول ستريت" بنسبة 1,36% في التبادلات الإلكترونية ما قبل الدورة.

وتخوض نايكي معركة مع "أديداس" و"أندر آرمور" لجذب رعاية أبرز نجوم الرياضة العالميين.

ويعد وليامسون من أبرز الوجوه الصاعدة في الرياضة الأميركية، وبعمر الـ18 يبلغ عدد متابعيه على موقع إنستاغرام 2,4 مليوني شخص.

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