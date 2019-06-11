صحيفة: 70 حالة اغتصاب أثناء فض اعتصام السودان

كريم مجدي

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء، تقريرا عن وقوع 70 حالة اغتصاب على يد قوات الدعم السريع، أثناء فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لشهادة أطباء.

ووقع أكثر من 100 قتيل وأصيب نحو 700 شخص خلال الهجوم الذي استهدف فض اعتصام القيادة العامة يوم 3 حزيران/يونيو، والذي طالب بتحقيق أغلبية مدنية في المجلس السيادي الذي كان قد اتفق عليه.

وقال تقرير الغارديان، إن تفاصيل جرائم الاغتصاب التي نفذتها عناصر قوات الدعم السريع قد انتشرت خلال الأيام الأخيرة على الإنترنت، رغم القيود المفروضة على الاتصالات في السودان.

وقال طبيب لديه معلومات من لجنة الأطباء المركزية الداعمة للثورة للغارديان، إن مستشفيات الخرطوم قد سجلت أكثر من 70 حالة اغتصاب خلال الهجوم على الاعتصام وأعقابه.

وقال طبيب يعمل بمشفى "رويال كاير" إنهم قد عالجوا نحو ثمانية مدنيين تعرضوا للاغتصاب (خمس نساء، وثلاثة رجال). فيما قال مصدر طبي بمستشفى جنوب الخرطوم أنهم تسلموا حالتين اغتصاب، بما في ذلك شخص هوجم من قبل أربعة عناصر تابعة لقوات الدعم السريع.

وقد نشر شهود شهاداتهم حول حالات اغتصاب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة.

لجنة الأطباء تعلق

موقع "الحرة" تواصل مع لجنة أطباء السودان المركزية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، والتي نفت "صدور أي معلومات أو تقارير حتى الآن من جانبها، فيما يخص وقائع الاغتصاب".

طبيبة نفسية كانت موجودة في مشفى المعلم في محيط الاعتصام، حكت لموقع لحرة قصة سيدة تعرضت للاغتصاب على يد عناصر أمنية شاركت في فض الاعتصام.

وقالت الطبيبة إنها قابلت الضحية لأول مرة عندما أتت مصابة إثر اقتحام الاعتصام، وقد حاولت عناصر من قوات الدعم السريع اقتحام المشفى لولا تصدي أفراد تابعين للمخابرات العسكرية لهم.

وأضافت الطبيبة أنها قابلت الضحية لاحقا والتي كشفت لها عن تعرضها للاغتصاب على يد أحد عناصر القوى الأمنية المشاركة في فض الاعتصام والتي كانت تتكون من قوات الدعم السريع وقوات الأمن المركزي.

وأوضحت الطبيبة أن الضحية تخضع للعلاج النفسي الآن جراء ما تعرضت له، لكن بسبب العصيان المدني وتعطل حركة المواصلات، فإنها لا تستطيع مقابلتها.

نقابة الأطباء تؤكد

وأكدت حاجة فضل كرنديس المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين لموقع "الحرة"، أن "نقابة الأطباء الشرعية" أبلغت عن وقوع حالات اغتصاب خلال فض الاعتصام، إلا أن الأرقام لم تنشر بعد.

وأشارت كرنديس إلى صعوبة إحصاء الضحايا حتى الآن بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في بعض مناطق السودان.

ولا تتبع لجنة الأطباء المركزية قوى إعلان الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين السودانيين بشكل مباشر، بينما تنقسم نقابة الأطباء إذ ينحاز جزء منها إلى تجمع المهنيين وقوى الثورة تحت اسم "نقابة الأطباء الشرعية"، فيما ينحاز الجزء الآخر إلى المجلس العسكري.

على الناحية الأخرى، فإن المجلس العسكري الانتقالي قد نفى الإحصاءات الخاصة بضحايا فض الاعتصام التي أصدرتها لجنة الأطباء المركزية، بحسب مراسل "الحرة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة بالبلاد لم يتجاوز 46 قتيلا، نافية الرقم الذي أعلنته لجنة الأطباء المركزية والذي تجاوز 108 قتيلا.

ويدخل السودان الثلاثاء، ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعا إليها المحتجون للضغط على المجلس العسكري الحاكم من أجل تسليم السلطة للمدنيين.