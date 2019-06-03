السودان.. مشاهد من فض الاعتصام

كريم مجدي فض الأمن السوداني اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم. عدد من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح. هذا التطور جاء بعد انسداد أفق المفاوضات بين المعارضة التي تطالب بسلطة مدنية وبين المجلس العسكري الذي يتمسك بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية. وهذه مشاهد من فض الاعتصام الاثنين: ​

تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاعتصامات في السودان يقول في بيان إن المجلس العسكري أبرز "وجهه القميء من خلال إحضاره قوات نظامية بعدد ضخم جدا لميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة". وقد أصدر التجمع بيانا آخر دعا فيه الشعب السوداني إلى الخروج للشوارع والتظاهر السلمي، "وبناء المتاريس من أجل حماية الوطن والتأكيد على سلمية الثورة"، ودعا إلى "مواصلة النضال بالعصيان المدني الكامل حتى سقوط اللجنة الأمنية ومجلسها العسكري وجنجويده."

واتهم ناشطون ومعارضون سياسيون قوات الدعم السريع بالوقوف بشكل أساسي وراء محاولة فض الاعتصام.

​وتشكلت قوات الدعم السريع منذ نحو سبع سنوات من ميليشيا الجنجويد التي استخدمها البشير في قمع الحركات المتمردة غير العربية في دار فور، ثم وسع صلاحياتها وأعطى عناصرها رتبا عسكرية وأضافهم إلى الجيش في 2017، وهي متهمة بارتكاب تجاوزات في دارفور. وخلال الساعات الماضية، نشر معتصمون وناشطون صورا لفض الاعتصام.

وقد أعلن الطيارون السودانيون الاثنين إضرابا شاملا وتعطيل لجميع الرحلات دون استثناء.

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محاولات سابقة ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحاول فيها المجلس العسكري السوداني فض الاعتصام الذي طالب برحيل عمر البشير ثم تسليم حكم السودان للمدنيين، فمنذ إطلاق الاعتصام في الخامس من نيسان/أبريل، حاول المجلس فضه أكثر من مرة. المرة الأولى كانت في الثامن من نيسان/أبريل، عندما حاول المجلس فض الاعتصام باستخدام العنف لكنه فشل. وقد دعا حينها مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية الحكومة السودانية إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيل البشير.

وصرحت لجنة الأطباء المركزية في السودان يوم 9 نيسان/أبريل، أن سبعة أشخاص قتلوا، بينهم ثلاثة من عناصر الجيش السوداني جراء محاولة الأجهزة الأمنية فض الاعتصام. بعد سقوط البشير في 11 نيسان/أبريل، تحول مطلب الاعتصام الرئيسي إلى تسليم السلطة للمدنيين، إلا أن المفاوضات تعثرت بين المجلس العسكري وائتلاف قوى الحرية والتغيير بسبب الخلاف حول طريقة إدارة الدولة في الفترة الانتقالية وأغلبية المجالس الحاكمة. وقد تزايد عدد المعتصمين أمام مقر القيادة خاصة مع المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها المعارضة السودانية سواء أمام مقر القيادة أو في بقية مناطق السودان. وفي 29 نيسان/أبريل، أصدر تجمع المهنيين بيانا، يحذر فيه من محاولات المجلس العسكري فض الاعتصام، كما دعا التجمع حينها إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة"، واصفا المجلس العسكري بـ"النسخة الجديدة للنظام البائد".

وبعد مرور أيام قليلة منذ صدور بيان التجمع، حاولت قوات المجلس العسكري في 4 أيار/مايو فض اعتصام مؤيد لمطالب التجمع، في ولاية جنوب دارفور خارج منشأة عسكرية في مدينة نيالا. وكانت المحاولة الأبرز لفض الاعتصام من جانب المجلس العسكري، في 13 أيار/مايو، عندما قامت قوات الدعم السريع بغلق جسر النيل الأزرق المؤدي لوزارة الدفاع، أمام الثوار. وقبل لحظات من أذان المغرب، قامت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، بإطلاق النار على المعتصمين حسب رواياتهم. وقد حاول المجلس دفع التهمة عنه باتهام عناصر "دخيلة" تسللت إلى الاعتصام. وقد أسفر إطلاق النار حينها عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من المحتجين وضابط وإصابة نحو 200 آخرين، فيما تكرر إطلاق النار مرة أخرى بعدها بيومين في 15 أيار/مايو والذي أسفر عن 14 جريحا.

وفي 21 أيار/مايو هدد تجمع المهنيين بإعلان العصيان المدني بعد تعثر المحادثات بينه وبين المجلس العسكري الانتقالي نتيجة الإخفاق في إيجاد حل فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد.

ويختلف الطرفان حول تكوين المجلس السيادي، فبينما تطالب المعارضة بضرورة تكوينه بأغلبية مدنية، على أن تكون الرئاسة الدورية (بالتناوب بين شخصية مدنية وأخرى عسكرية)، يرى المجلس العسكري أغلبية عسكرية ورئاسة عسكرية دائمة للمجلس.

وفي 28 أيار/مايو، خاضت المعارضة إضرابا استمر يومين، استجابت له عدد من الجهات، حيث أضرب موظفو البنك المركزي، وعدد من البنوك، وشركات طيران، بالإضافة إلى موظفين بمرافق عامة.