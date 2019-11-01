فقط في روسيا.. سوخوي على الطريق السريع

أثارت عملية نقل طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو-34" استغراب كثيرين بعد أن ظهرت على طريق سريع ويتم سحبها بواسطة عربة قرب مدينة فورونيغ الروسية.

وتظهر الطائرة في الصورة، التي رصدتها كاميرا مثبتة داخل سيارة، وقد أزيلت أجنحتها لتسهيل عملية النقل.

وذكرت صحيفة "The Aviationist" المتخصصة في شؤون الطيران أن الطائرة لو نقلت بطريقة أخرى، لما أثارت الانتباه، لكن أن يتم سحب طائرة من هذا الطراز وتتحرك في الطريق السريع وهي على عجلاتها، فهذا يحدث فقط في روسيا".

الصحيفة أشارت إلى أن الأرقام المثبتة على أنف وجسم الطائرة تتطابق، ويرجح أنها قد تكون واحدة من أربعة طائرات على الأقل تم نشرها في مطار باسل الأسد الدولي في اللاذقية شمال غرب سوريا في أواخر عام 2015.

وترجح الصحيفة أن الطائرة ربما تكون متوجهة إلى قاعدة في مدينة فورونيغ ليتم استخدامها في مجال التدريب.