'فلافل ياسين'.. للموظفين الفيدراليين مجانا

لا يعتقد اللاجئ السوري ياسين تيرو (36 عاما) الذي يحظى مطعمه بشعبية كبيرة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأميركية، أنه سيخسر عندما يرد الجميل إلى مجتمعه.

تيرو الذي فاز مطعمه "ياسين للفلافل" بمسابقة مجلة "ريدرز دايجست" لـ"أجمل مكان في أميركا" عام 2018 يقدم وجبات مجانية للموظفين الفيدراليين الذين تضرروا جراء الإغلاق الحكومي.

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أعلن السوري هذه المبادرة قبل أيام على صفحة المطعم في فيسبوك:

الوجبات المجانية ستشمل أيضا أبناء الموظفين المتضررين، لأنه لا يريد أن "يتولد لديهم شعور سيء نحو ما يحدث".

الشرط الوحيد للحصول على الوجبة هو أن يبرز الشخص هوية تثبت أنه موظف حكومي.

في منشور آخر، يرد السوري على من يتساءلون بشأن كيفية استمراره في توفير هذه الخدمة: "انظروا إلى كل هذه الوجوه الجميلة للناس الذين يدعموننا في كل ما نقوم به. أنت لا تخسر أبدا إذا قمت برد الجميل إلى مجتمعك":

​في تصريحات إعلامية، قال تيرو إن "هؤلاء هم إخواننا وأخواتنا، أدوا عملهم ولا يحصلون على رواتبهم".

وبالنسبة لشخص مثله "يعيش الحلم الأميركي على الأراضي الأميركية... من حق كل من يعمل بجد أن يحصل على مستوى معيشي جيد".

تيرو، المولود في دمشق لجأ إلى أميركا عام 2011 في بداية الحرب الأهلية في بلاده. وصل إلى "أرض الأحلام" وهو لا يجيد الإنكليزية ولا يملك رخصة قيادة سيارة لكنه أصر على تطوير نفسه وتحقيق الحلم.

افتتح مطعمه وتوسع شيئا فشيئا وزاد شعبية، والسر في ذلك لا يكمن في الفلافل. يقول تيرو: "أنا لست هنا لأصنع الفلافل وأجني الأموال. أنا هنا لبناء هذا المجتمع"، فقد شارك السوري في خدمة مجتمعه عبر عدة أدوار منها توفير وظائف للاجئين، ومساعدة بلدة مجاورة تعرضت لحريق.

"ياسين للفلافل" اختارته لجنة تحكيم في المسابقة المذكورة على رأس قائمة نهائية تضم 10 أماكن في ولايات مختلفة، وفاز مطعمه هو لأنه "مكان ترحيبي وآمن للناس من كل الألوان والثقافات والأديان".