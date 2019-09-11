فلانسيا يقيل مدربه قبل أسبوع من دوري الأبطال

أعلن نادي فالنسيا الإسباني الأربعاء إقالة مدربه مارسيلينو غارسيا قبيل أسبوع من انطلاق منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وعين بدلا منه ألبرت سيلاديس.

وأصدر نادي "الخفافيش" بيانا أعلن فيه إقالة مدربه من دون تحديد أسباب ذلك، موضحا "أبلغ فالنسيا مارسيلينو غارسيا تورال بإقالته من مهامه التدريبية".

وتابع "يود النادي أن يشكره (غارسيا) على عمله وتفانيه خلال الفترة التي أمضاها معنا، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

وبعدها بساعات قليلة أعلن النادي رسميا التعاقد مع ألبرت سيلاديس بعقد حتى 30 يونيو 2021.

وسبق لسيلاديس الذي أشرف على تدريب منتخبي إسبانيا دون 16 عاما و18 عاما، أن كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا في مونديال روسيا 2018 بإشراف المدرب فرناندو هييرو ثم في الجهاز الفني لخولن لوبيتيغي خلال فترة إشرافه القصيرة على ريال مدريد قبل أن تتم إقالته في الموسم الماضي.

ويحتل فالنسيا المركز العاشر في "الليغا" بعد فوز وتعادل وخسارة في المراحل الثلاث الأولى للموسم، على أن يحل ضيفا في مباراته الأولى في دوري الأبطال على تشلسي الإنكليزي، الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي.

وكان فالنسيا تعاقد مع غارسيا تورال، 54 عاما، في مايو 2017، وقاده خلال الموسمين لاحتلال المركز الرابع في الدوري المحلي، والفوز الموسم المنصرم بالكأس المحلية على حساب حامل اللقب برشلونة الذي يحل ضيفا عليه، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الليغا".