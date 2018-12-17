فلبينية تفوز بلقب ملكة جمال الكون

فازت الفلبينية كاتريونا جراي بلقب ملكة جمال الكون الاثنين لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وفازت العارضة جراي الفلبينية الاسترالية التي يبلغ عمرها 24 عاما باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.

وقالت جراي التي كانت ترتدي ثوبا باللونين الأحمر والبرتقالي مستوحى من بركان ثار هذا العام "قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".

وسئلت جراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي المارغوانا فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وبعد تتويجها قالت جراي للصحافيين إن الأمر "مهم بالتأكيد" و"موضوع مثار" في إشارة على ما يبدو للحرب على المخدرات في الفلبين التي قُتل فيها الآلاف وتسببت في قلق دولي.

وأشارت جراي خلال المسابقة إلى أن العمل في أحد الأحياء الفقيرة في مانيلا علمها كيف تجد الجمال في مواقف صعبة.