فلسطيني وعمانية في قائمة 'مان بوكر'

اختارت لجنة تحكيم جائزة مان بوكر الدولية في بريطانيا والمخصصة للأعمال المترجمة إلى الإنكليزية عملين لكاتبين عربيين ضمن القائمة الطويلة لعام 2019 والتي ضمت 13 كتابا.

وشملت القائمة المجموعة القصصية "نكات للمسلحين" للفلسطيني-الأيسلندي مازن معروف والتي ترجمها للإنكليزية البريطاني جوناثان رايت.

وسبق لهذه المجموعة أن فازت عام 2016 بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت.

كما ضمت القائمة رواية "سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي والتي ترجمتها للإنكليزية المؤلفة والأكاديمية الأميركية مارلين بوث بعنوان "أجساد سماوية".

وذكر بيان على الموقع الرسمي للجائزة بالإنترنت الأربعاء إن لجنة التحكيم تلقت 108 أعمال هذا العام.

وتشكلت لجنة التحكيم من خمس شخصيات برئاسة المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز وعضوية الصحافية والمترجمة الأميركية مورين فريلي وأستاذة الفلسفة البريطانية أنجي هوبز والروائي النيجيري إلناثان جون والكاتب الهندي بانكاج ميشرا.

وتذهب الجائزة سنويا إلى عمل واحد مترجم إلى الإنكليزية ومنشور في بريطانيا أو ايرلندا. ويتقاسم المؤلف الأصلي والمترجم القيمة المالية للجائزة وقدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وتعلن الجائزة قائمتها القصيرة المكونة من ستة كتب في التاسع من نيسان/أبريل بينما تكشف النقاب عن اسم العمل الفائز في 21 أيار/مايو.