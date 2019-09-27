غزة.. مقتل شاب في خان يونس إثر شجار عشائري

لقي فلسطيني مصرعه، في شجار بين عائلتين بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إثر خلاف عشائري.

وقالت مصادر طبية إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، توفي إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار عائلي في إحدى بلدات المحافظة.

وكالة غوث اللاجئين "أونروا" ووزارة التربية والتعليم، قررتا إثر هذه الحادثة تعطيل الدراسة في المدارس التي تضم أبناء العائلتين، حقنا للدماء ولإعطاء الفرصة لجهود المصالحة.

وينتظر الشارع الفلسطيني دور وزارة الداخلية في إحقاق الحق ووقف دائرة العنف بقوة القانون.

شرطة خان يونس وفي تعليقها على الحادثة، قالت إنه "منذ وقوع الشجار العائلي بين عائلتي حنيدق وأبو سحلول في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أودى بحياة المواطن محمد أبو سحلول ظهر الخميس، باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية، وقامت بتوقيف وضبط المتسببين في الشجار، والتحقيق في جريمة القتل مع عدد من المشتبه بهم".

وكشفت الشرطة في السياق ذاته أن التحقيق مستمر حتى يتم تحديد الجاني، وتقديمه للعدالة.