فلورنس يهدد ملايين الأميركيين

تستعد مناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة لوصول الإعصار فلورنس العنيف خلال أيام. وصدرت أوامر لحوالي مليون شخص بإخلاء مناطقهم وأغلقت عشرات المدارس والمحلات التجارية تحسبا للأضرار التي قد تجلبها العاصفة القادمة من المحيط الأطلسي.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة الاثنين "أبلغني فريقي للتو بأنها واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب الساحل منذ سنوات". وأضاف "يبدو أنها ستكون ضربة مباشرة لنورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفرجينيا". وتابع "أرجوكم استعدوا والتزموا الحذر وابقوا في أماكن آمنة"، موضحا أنه تحدث للتو هاتفيا إلى حكام الولايات الثلاث. لمتابعة مسار الإعصار عبر المركز الوطني للأعاصير وبدأت السلطات المحلية تعبئتها منذ نهاية الأسبوع الماضي، معلنة حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الإعصار الذي اشتد بعد ظهر الاثنين ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم سافير سيمبسون المؤلف من خمس درجات.

وأفاد آخر تقرير للمركز الوطني للأعاصير بأن الرياح المرافقة لفلورنس بلغت شدتها 220 كيلومترا، بما يعني أنه يتسع ويشتد. إخلاء 320 كيلومترا وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن الثلاثاء حالة الطوارئ إثر اقتراب إعصار فلورنس ما قد يتسبب بفيضانات في منطقة العاصمة. وقالت موريل باوزر في مؤتمر صحافي إن حالة الطوارئ "يسري مفعولها فورا" وإن الإجراء "يضمن أن تكون لدينا الموارد الضرورية لمواجهة فلورنس". وفي ساوث كارولاينا، يفترض أن يبدأ إجلاء أكثر من مليون شخص بأمر من الحاكم هنري ماكماستر الثلاثاء، وذلك على شريط ساحلي يمتد 320 كيلومترا.

في مدينة شارلستون الساحلية، يقوم موظفو البلديات بتفقد مجاري المياه ونقاط تصريف مياه الأمطار، بينما يقوم السكان بالتزود بالمؤن وبوضع ألواح خشبية لحماية النوافذ وتجهيز أكياس الرمل لمنع المياه من اجتياح منازلهم. ويتوقع هطول كميات من الأمطار يمكن أن تصل إلى 50 سنتيمترا، إلى جانب ارتفاع مستوى مياه المحيط. وحذرت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ الاثنين من أن فلورنس "سيؤدي إلى ارتفاع في مستوى مياه البحر قد يكون قاتلا، وفيضانات داخل الأراضي ورياح مدمرة في ولايتي كارولاينا وفي فرجينيا".

أما المركز الوطني للأرصاد الجوية، فقد دعا السكان إلى عدم التركيز على التوقعات المتعلقة بمسار الإعصار. وقال إنهم "سيشعرون بآثار كبيرة بعيدا عن مركزه، ستصل إلى الساحل قبل الإعصار ذاته". وأمرت سلطات نورث كارولاينا بتنفيذ أولى عمليات الإجلاء في جزيرة هاتيراس اعتبارا من الثلاثاء في منطقة أوتر بانكس الساحلية السياحية. يصل الخميس؟ ويتقدّم فلورنس بسرعة 20 كيلومترا في الساعة باتجاه الشمال الغربي. ويفترض أن يمر الثلاثاء والأربعاء بين جزر باهاماس وبرمودا، فيما قد يصل إلى الساحل الأميركي الخميس.

وقال مركز مراقبة الأعاصير "من المتوقع أن يشتد فلورنس وأن يصبح حتى الخميس إعصارا كبيرا بالغ الخطورة". وطلبت ولاية فرجينيا الشاسعة المتاخمة للعاصمة واشنطن، من سكانها الاستعداد لما يمكن أن يكون أقوى إعصار يضرب المنطقة "منذ عقود". وأكثر من الرياح، تخشى السلطات حدوث فيضانات يمكن أن تنجم عن الأمطار المرافقة للإعصار. وقالت "احذروا قيادة السيارات على الطرق التي تجتاحها فيضانات، عودوا أدراجكم لتتجنبوا الغرق". وأمرت البحرية الأميركية الاثنين 30 سفينة حربية في قاعدتها البحرية الرئيسية على الساحل الشرقي في نورفوك بفرجينيا، بالتوجه إلى عرض البحر لتجنب الإعصار. وقد أبحر عدد منها الاثنين.

وقال قائد القوات البحرية الأميركية الأدميرال كريستوفر غرادي إن "سفننا يمكنها أن تواجه أعاصير بهذه القوة عندما تكون في حالة تحرك". وسيتبع إعصاران آخران فلورنس في المحيط الأطلسي. وأحد الإعصارين هو هيلين الذي بلغت سرعة الرياح التي ترافقه 165 كيلومترا في الساعة الاثنين أي أنه من الدرجة الثانية، ويتوقع أن يشتد حتى مساء الثلاثاء في طريقه إلى الشمال الغربي، ثم يضعف تدريجيا. ​أما الإعصار الثاني فهو اسحق الذي قالت آخر نشرة لمركز الأعاصير إن سرعة رياحه بلغت 120 كيلومترا في الساعة ويتحرك باتجاه جزر الانتيل الصغرى التي ما زالت تعاني من آثار الإعصار ماريا.