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حريات وحقوق إنسان

فنانة سودانية أمام المحكمة بسبب ملابسها

صورة لمنى سليم من حسابها على فيسبوك

ذكرت وسائل إعلام سودانية الأحد أن السلطات اعتقلت المغنية منى مجدي سليم بسبب ظهورها بملابس اعتبرتها فاضحة خلال إحيائها حفلا في إحدى مناطق البلاد.

وأفادت مواقع محلية بأن الفنانة ستمثل أمام محكمة النظام العام الأحد بتهمة تندرج تحت بند المادة (152) من القانون الجنائي.

ونسب موقع "سودان تايمز" لوالد الفنانة المحامي مجدي سليم قوله إن "سلطات النظام العام تربصت بإبنته التي تحركت من ود مدني (حوالي 85 ميلا جنوب العاصمة) إلى الخرطوم"، مشيرا إلى أنها "وبمجرد وصولها منزلها بنمرة2 جنوب الخرطوم ألقت الشرطة القبض عليها".

وأكد وفق الموقع أن اعتقال ابنته تم على "خلفية صورة نشرت بمنصات التواصل الاجتماعي بعد حفلها الخيري الأخير"، مشيرا إلى أنها "سوف تقدم الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى محكمة النظام العام".

وهذا فيديو تدوالته مواقع سودانية ومستخدمو مواقع التواصل قالوا إنه من الحفلة التي ظهرت فيها سليم بالملابس "المثيرة".

وأعرب سودانيون على موقع تويتر عن تضامنهم مع الفنانة ورفضهم للقانون الذي اعتقلت بموجبه.

وسبق أن اعتقلت السلطات السودانية نساء بسبب لباسهن.

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