فنانون عرب يتفاعلون مع الأحداث الأخيرة في مصر

بينما انطلقت المظاهرات في مناطق متفرقة بمصر، خرج عدد من نجوم الفن المصريين والعرب ليعلنوا تأييدهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصر قد شهدت منذ أيام مظاهرات محدودة في مناطق متفرقة، تلبية لدعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، الذي اتهم الجيش المصري، بعدما عمل معه، بالفساد المالي، عبر سلسلة مقاطع فيديو.

وقد قدم السيسي ردا مطولا على ادعاءات محمد علي خلال مؤتمر الشباب الأخير، إلا أنه أكد حقيقة بنائه للقصور الرئاسية، التي تحدث عنها علي في مقاطعه المصورة.

وكانت وسائل إعلام مصرية معروفة، نشرت مقطعا مصورا للفنان اللبناني وائل جسار وهو يرسل رسالة تأييد للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال جسار في الفيديو "مصر مش ممكن تنكسر، كلنا معاك ياريس كلنا مع الجيش المصري العظيم.. مصر بلدي أعشقها وأدعمها شعبا ورئيسا وحكومة."

الفنان اللبناني راغب علامة عبر أيضا عن تأييده في فيديو قاله فيه "أنا أدعم مصر، رئيسا، حكومة، وشعبا."

ونشرت وسائل إعلام مقطعا لمقدم البرامج اللبناني جورج قرداحي قال فيه إن "مصر تعيش حالة غليان في المشاريع، في الإنجازات، لا يمكن للإنسان إلا أن يعترف بها."

وأضاف قرداحي، "هذه التحية يستحقها شعب مصر، ورئيسها عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت أنه رجل دولة من الطراز الأول."

المطرب اللبناني وليد توفيق نشر هو الآخر، مقطع فيديو عبر حسابه، قال فيه "ربنا يحمي مصر، وشعب مصر، وجيش مصر الباسل الذي أرجع الأمن والطمأنينة لمصر."

من ناحية أخرى، عبر عدد من الفنانين عن تأييدهم لمصر في احتفالات اليوم الوطني للسعودية التي أقيمت الإثنين. وكان على رأسهم المطرب الإماراتي حسين الجسمي الذي أدى أغنية "بشرة خير"، وكان قد أطلقها أول مرة في 2014 لحث الناس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقد شارك في الحفل كل من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب، حيث عبرا عن تأييدهما للرئيس المصري والجيش.

يذكر أن الفنانة المصرية فيفي عبدو نشرت مقطع فيديو مثيرا للجدل قبل يومين، عبرت فيه عن تأييدها للرئيس المصري وهاجمت فيه المعارضين بألفاظ نابية.