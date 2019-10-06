جيف كونز يهدي باريس منحوتة ضخمة تكريما لضحايا الإرهاب

أهدى الفنان الأميركي جيف كونز العاصمة الفرنسية باريس منحوتة تصور يدا ضخمة ممسكة بباقة من زهور التيوليب الملونة تكريما لذكرى ضحايا الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون هناك في نوفمبر 2015.

والمنحوتة التي يبلغ طولها 12 مترا تضم 11 من زهور التيوليب التي ترمز في بعض الثقافات إلى الحب.

وقال كونز إنه صنع باقة التيوليب للتعبير عن دعم الأميركيين للشعب الفرنسي بعد الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصا.

وأضاف للصحفيين "عايشت كمواطن في نيويورك تجربة هجمات الحادي عشر من سبتمبر والكآبة التي خيمت على المدينة. لقد استغرق الأمر سنوات لكي تعود المدينة إلى الحياة من جديد".

وقال كونز إن 80 بالمئة من عائدات بيع حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل الفني، الذي كشف النقاب عنه الجمعة، ستذهب لأسر الضحايا بينما ستخصص نسبة 20 بالمئة لصيانة المنحوتة.