فنان مصري يعلن إصابته بالبهاق.. ورسائل تضامن من نجوم عرب

أصبح مشوار المطرب المصري رامي جمال مهددا، بعدما أعلن عن نية اعتزاله بعد إصابته بمرض البهاق.

وقد كتب جمال منشورا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أعلن فيه إصابته بالبهاق الذي يتسبب في ظهور بقع بيضاء في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الوجه.

وقال جمال في منشوره: "جربت أنواع علاج كثيرة، لكن لا فائدة، وقد رضيت وسلمت أمري لله، لأن الحزن يزيد من تأثير المرض".

وبين جمال معاناته الاجتماعية مع المرض، إذ يتخوف الكثيرون من السلام عليه وتكرار سؤاله ما إذا كان المرض معد أم لا.

وأشار جمال إلى أنه أمام خيارين، إما الاعتزال أو أن يستمر في الغناء دون مداراة للمرض.

وقد قوبل جمال بحملة تضامن كبيرة من جانب نجوم الفن ومغردين عاديين، إذ رحبت الأغلبية العظمى من التعليقات باستمراره في الغناء بعد إصابته المرض .

وكان على رأس هؤلاء، كل من الفنان تامر حسني، وإليسا، ومحمد الشرنوبي، وزينة، وغيرهم.