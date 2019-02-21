مادورو يغلق حدود فنزويلا مع البرازيل

أعلن الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الخميس الإغلاق الكامل للحدود البرية مع البرازيل قبل يومين على الموعد الذي حدده المعارض خوان غوايدو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال مادورو خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا "قررت أنه واعتبارا من الساعة 20:00 (00:00 ت غ) الخميس ستبقى الحدود البرية مع البرازيل مغلقة كليا حتى إشعار آخر".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد واعترفت بشرعيته حوالى 50 دولة تعهد إدخال المساعدات الإنسانية الأميركية المكدسة على حدود فنزويلا، متحديا بذلك الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يرفض السماح بدخول هذه المساعدات.

وأغلقت فنزويلا الأربعاء حدودها البحرية مع كوراساو منعا لاستخدام هذه الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة سواحلها الشمالية منطلقا لإرسال المساعدات الإنسانية الأميركية.

ويرفض مادورو السماح بإدخال المساعدات الأميركية على الرغم من حاجة البلاد الماسة إليها، مبررا رفضه بأن هذه المساعدات هي ستار لخطة أميركية لغزو بلاده.