فنزويلا تفرض التعادل على البرازيل

فرض منتخب فنزويلا وتقنية الإعادة بالفيديو "في أيه آر" التعادل السلبي على البرازيل المضيفة الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكوبا أميركا 2019، والتي شهدت فوز البيرو على بوليفيا بثلاثة أهداف لهدف.

وكانت الفرصة قائمة أمام المنتخب البرازيلي، لحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي بعد أن فاز في الجولة الأولى على بوليفيا بثلثاة أهداف نظيفة.

لكن حكم المباراة التشيلي خوليو باسكونان وتقنية الفيديو "في أيه آر" كانا نجمي اللقاء بامتياز بعدما تدخلا لإلغاء ثلاثة أهداف للمنتخب المضيف الذي غادر الملعب في سالفادور دي باهيا وسط صافرات الاستهجان من جمهوره.

وبغياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار عن البطولة القارية بسبب الإصابة، عانى المنتخب البرازيلي مجددا لإيجاد طريقه إلى الشباك، على غرار المباراة الأولى ضد بوليفيا التي حسمها في بداية الشوط الثاني بفضل ثنائية لفيليبي كوتينيو، أولهما من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل إيفرتون الثالث في أواخر اللقاء.

ونجح المنتخب الفنزويلي في تعطيل فعالية لاعبين مثل نجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وإحصاءات الشوط الأول تظهر بوضوح مجرياته إذ سدد أصحاب الأرض بين الخشبات الثلاث مرة واحدة فقط، في حين أن نسبة استحواذهم على الكرة بلغت 75 في المئة.