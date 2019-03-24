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تقارير عن وصول جنود روس إلى فنزويلا

طائرة تحمل العلم الروسي في مطار سيمون بوليفار في كاراكاس الأحد

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قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مراسلها رصد طائرة شحن تحمل العلم الروسي في مطار فنزويلا الرئيسي الأحد، وسط تقارير بأن موسكو أرسلت قوات ومسؤولا عسكريا بارزا إلى هذا البلد.

وشوهدت الطائرة في مطار ماريكشا على مشارف كراكاس تحرسها كتيبة من الحرس الوطني الفنزويلي.

وتحدث الصحافي المستقل خافيير مايوركا على تويتر عن وصول طائرتين روسيتين - طائرة الشحن انطونوف-124 وطائرة أصغر حجما، إلى المطار في وقت متأخر من السبت.

وقال إن نحو 100 جندي روسي يقودهم الجنرال فاسيلي تونكوشكوروف، رئيس مديرية التعبئة في القوات المسلحة الروسية، نزل من الطائرة التي تم إنزال نحو 35 طنا من المعدات منها.

وأظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تحمل علما روسيا، وكذلك رجالا في الزي العسكري بجانبها في المطار.

ولم تؤكد السلطات الفنزويلية ذلك، "ورفضت السفارة الروسية في كراكاس الادلاء بأي تصريح" للوكالة.

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