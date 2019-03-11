فنزويلا تغرق بالظلام.. وغوايدو يدعو للتظاهر

دعا الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو الاثنين إلى تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد الثلاثاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء الذي طال الملايين منذ أربعة أيام. وقال غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة كرئيس انتقالي "في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر غدا، سيكون جميع سكان فنزويلا في الشوارع". وكان غوايدو يتحدث أمام البرلمان الذي يترأسه والذي طلب منه في تحد للرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو إعلان "حالة الطوارىء" في البلاد. ووصف الوضع في فنزويلا بـ "الكارثي" مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء حصد أرواح "العشرات" منذ بدأ الخميس. وأفاد بأن استمرار انقطاع الكهرباء يعني أن إمدادات المياه باتت شحيحة وأن الأطعمة تعفنت بينما تعطلت حركة النقل والاتصالات. وقال غوايدو أمام البرلمان "الوضع غير طبيعي في فنزويلا ولا يمكننا السماح بتطبيع المأساة. ولهذا السبب لدينا المرسوم" الداعي إلى فرض حالة الطوارئ.

ويدعو غوايدو في المرسوم الذي يتوقع أن يقره البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة إلى "تعاون دولي" لتجاوز الأزمة ويأمر ممثليه الدبلوماسيين العشرة الذين عينهم في عدة دول حول العالم لتنسيق هذا الدعم. ودعا قوات الأمن والجيش كذلك إلى "عدم منع أو عرقلة" تظاهرات الثلاثاء. إنفجار وشلل في وقت سابق الاثنين قال شهود إن انفجارا وقع في محطة للكهرباء في العاصمة الفنزويلية فيما تسبب انقطاع التيار الكهربائي على الصعيد الوطني في صعوبات متزايدة للبلاد. وارتفعت ألسنة النيران من منشأة الكهرباء في منطقة باروتا في العاصمة كاراكاس، ما أسهم في زيادة الاحساس بالفوضى بين الفنزويليين الذين يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية ومواجهة سياسية مريرة. ويقول غوايدو إن ثلاثة من أربعة محولات كهربائية تخدم المنطقة توقفت كما أن المهندسين غير قادرين على إصلاحها. وكان التيار الكهربائي عاد الأحد إلى بعض أحياء كراكاس بعد عودة قصيرة السبت والجمعة لمرتين ولفترة محدودة. ومع تجاوز الانقطاع حد الـ 72 ساعة بعد ظهر الأحد قبل العودة الجزئية، أعلنت الحكومة الاثنين يوم عطلة للموظفين والمدارس. ومع غياب وسائل النقل فإن التنقل أصبح صعبا جدا حتى في العاصمة. وأعلن وزير الاتصالات خورخي رودريغيز "بأمر من الرئيس نيكولاس مادورو، كل أنشطة المدارس والشركات تبقى معلقة غداً الاثنين 11 آذار/مارس"، داعياً في الوقت نفسه إلى "الهدوء" في رسالة عبر التلفزيون الرسمي. ويشل هذا العطل الذي وقع الخميس الحركة في البلاد المحرومة من الكهرباء والمياه ووسائل النقل والاتصال، ويواجه السكان صعوبات إضافية بالتزود بالمواد الأساسية.