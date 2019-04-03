فنزويلا..ماذا بعد رفع الحصانه عن غوايدو؟

يتساءل كثيرون عما ستؤول إليه الأوضاع في فنزويلا، وعن مصير الرئيس المؤقت خوان غوايدو بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة عنه، في بلد لا يزال يعاني من أزمات كبيرة مع تعنت الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حادة تسببت في استياء شعبي كبير استغله غوايدو في خاتمه المطاف لتنصيب نفسه رئيسا مؤقتا، بعد رفض مادورو دعوات التنحي.

وقد لاقت خطوة غوايدو الدعم والاعتراف من أكثر من 50 بلدا على رأسها الولايات المتحدة.

تحدى غوايدو قرارا بحظر خروجه، فتوجه بمساعدة منشقين من الجيش، إلى عدة دول، وأجرى اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤوليها من أجل تأمين دعم سياسي وإنساني لشعب يفتقر إلى أبسط المقومات.

بعد عودته من الخارج، جردت الجمعية التأسيسية، المؤيدة لمادورو، غوايدو من حصانته بسبب "انتهاكه" المفترض للدستور، عندما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إن غوايدو "خرق أهم جزء في الدستور، لذلك ينبغي على القضاء التعامل مع من ينتهكون القانون الفنزويلي".

وفي تصريحات لـ "موقع الحرة"يرى المحلل الأميركي مايك بيري أن رفع الحصانة عن غوايدو هو "تمهيد لاعتقاله".