'نيكولاسيتو'.. واشنطن تعاقب نجل مادورو

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف "نيكولاس 'نيكولاسيتو' إرنستو مادورو غيرا (مادورو غيرا)، بصفته مسؤولا حاليا أو سابقا في حكومة فنزويلا"، وقالت إنه "عضو في الجمعية الوطنية التأسيسية غير الشرعية".

وجاء في البيان أنه بعد فترة قصيرة على تولي مادورو الحكم في 2013، استحدث فيلق مفتشي الرئاسة وعين نجله على رأسه.

وفي عام 2017، انتخب مادورو غيرا عضوا في الجمعية الوطنية التأسيسية، التي أنشئت بعد عملية تزوير، واستخدمت للتضييق على السلطات الدستورية للجمعية الوطنية الشرعية ولترسيخ نظام والده.

وقال وزير الخزانة ستيفن مانوشن إن "نظام مادورو بني على انتخابات مزورة، وبينما تعيش الدائرة المحيطة به في ترف، يعاني الشعب الفنزويلي".

وأضاف أن "مادورو يعتمد على ابنه نيكولاسيتو وآخرين مقربين من نظامه الاستبدادي، للحفاظ على قبضته على الاقتصاد وقمع شعب فنزويلا. ستستمر وزارة الخزانة في استهداف المتواطئين من أقارب المقربين من النظام غير الشرعي الذين يستفيدون من فساد مادورو".