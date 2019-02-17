المساعدات الأميركية..600 ألف فنزويلي يتطوعون

انتظرت ياميلا فارغاس ساعات تحت الشمس في كراكاس كي تصبح رسميا متطوعة لإدخال المساعدات الإنسانية الأميركية إلى فنزويلا.

فارغاس ممرضة عاطلة عن العمل وناجية من مرض السرطان، تريد أن تساهم في حل مشكلة النقص الخطير في الأغذية والأدوية التي تعاني منها بلادها.

رغم رفض الرئيس نيكولاس مادورو، وعد الرئيس المؤقت خوان غوايدو بأن المساعدات الأميركية المكدسة على حدود البلاد، ستدخل إلى فنزويلا في 23 شباط/فبراير. لذلك أطلق عملية توظيف متطوعين.

بعض المتطوعين أقسموا اليمين السبت أثناء احتفال نظمته جمعية "تحالف مساعدة وحرية" في لوس كورخيتوس شمال شرق كاراكاس.

​وقال الرئيس المؤقت غوايدو في بداية خطابه "للأسف المساحة صغيرة جدا لنا جميعا" في حين تجمّع حوالي أربعة آلاف شخص بينهم سكان وأطباء وممرضون وطلاب، حسب ما أفاد صحافيون.

سجلت ياميلا اسمها عبر الإنترنت في 12 شباط/فبراير لتصبح متطوعة، وذلك عندما نزل عشرات الآلاف من مناصري خوان غوايدو إلى الشارع للمطالبة بدخول المساعدات الأميركية.

وفي اليوم التالي، تلقت اتصالا من غوايدو الذي أراد شكر عدد من المتطوعين بشكل مباشر. وقالت: "سادت أجواء فرح كبير في عائلتي".

موقع إلكتروني مخصص

عبّرت ميلاغرو دياز وهي من سكان ماكاراكاي غرب كاراكاس، عن حماستها لفكرة الانضمام إلى حركة المتطوّعين. وقالت "بعد هذا القدر من الحزن، نحن مسرورون جدا، لا نجرؤ على تصديق ذلك".

وسجّل فرانسيسكو غارسيا، وهو فنان تشكيلي يبلغ 43 عاما، اسمه مباشرة عبر موقع إلكتروني مخصص للمتطوّعين ما إن سمع الدعوة التي وجهت للشعب. فوالدته تعاني سرطان الرئتين وقد شاهد كثيرين يموتون بسبب نقص الأدوية.

لا يصدق غارسيا ما تقوله حكومة نيكولاس مادورو إن المساعدة الإنسانية "استعراض سياسي" تمهيدا لتدخل عسكري أجنبي.

وقال: "هم الذين يقومون باستعراض عبر صناديق الأطعمة الغذائية" في إشارة إلى برنامج توزيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة الذي أطلقته الحكومة منذ ثلاث سنوات.

وتريد الراهبة شيرتلي بارياس أيضا المشاركة. وقالت "لقد سجلنا أسماء راهبات عديدات للمساعدة في إعادة بناء بلدنا".

"ابني يعاني سوء تغذية"

سجّلت ماري توفار وهي أمّ لثلاثة أطفال يعاني أحدهم سوء تغذية، اسمها على الموقع الإلكتروني لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وهي تستفيد من مبادرة خاصة أنشأت مطاعم في عدد من الولايات في فنزويلا.

وقالت ربة العائلة "إذا تناولتم الفطور لا تتناولوا الغداء وإذا تناولتم الغداء لا تتناولوا العشاء". وتأمل توفار في أن يتم "انقاذ" البلاد مضيفة "أريد أن يكون لدى أطفالي إمكان الوصول إلى الأدوية والطعام".

ناشطون على مواقع التواصل حذروا من تلاعب نظام مادورو بموقع تسجيل المتطوعين

وتسيطر الحكومة الفنزويلية على شركتي CANTV و Movilnet أكبر مزودين للإنترنت والهاتف المحمول في فنزويلا.

وتفاديا لأي عمليات تلاعب، نصح خبراء اتصال باستخدام نطاق عام "دومين" الذي يتبع لـ غوغل، وحثوا أنصار المعارضة في فنزويلا على استخدام نظام VPN للاتصال بالإنترنت، بدلا من الشركات الحكومية الموالية لنظام مادورو.

وبحسب غوايدو الذي اعترفت حوالي 50 دولة به رئيسا انتقاليا للبلاد، سجّل 600 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في عملية توصيل المساعدات الأميركية للبلاد.

وهدفه أن تتوجه "قوافل" من المتطوعين ليس فقط إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، أول نقطة وصول للمساعدات، لكن أيضا إلى الحدود مع البرازيل حيث يقع بحسب قوله، مركزان لجمع المساعدات ونقطة وصول أخرى ستُرسل إليها مساعدات من جزيرة كوراتشاو في الكاريبي.

والسبت، وصلت عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأميركية إلى كوكوتا، لتضاف إلى مواد غذائية وأدوية مكدسة منذ السابع من شباط/فبراير، فضلا عن طنين ونصف طن من المساعدات وصلت الجمعة من بورتوريكو.

ووصلت عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأميركية السبت إلى الجانب الكولومبي من الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، لتضاف إلى أطنان أخرى من الأغذية والأدوية المكدسة بسبب رفض سلطات كاراكاس إدخالها.

وحطت طائرتان عسكريتان أميركيتان من نوع سي-117، حملت إحداهما 70 طنا من المساعدات بينها مكملات غذائية ومواد نظافة، في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا، في إطار المرحلة الثانية من خطة إرسال مساعدات أميركية للحد من تفاقم النقص في المواد الغذائية والأدوية في فنزويلا.