دراسة: النوم المبكر وصفة نجاح

إذا كنت مفعما بالطاقة والثقة، وتستمتع بالطبخ وتؤمن بالحب من أول نظرة، فقد تكون ممن يستيقظون مبكرا، بحسب دراسة جديدة.

وكشفت الدراسة عن فروق بين من يستيقظون مبكرا والذين ينامون حتى وقت متأخر، على مستوى الصفات الشخصية والعادات وحتى الحياة الجنسية.

وأجريت الدراسة على نحو ألفي شخص، كان النصف الأول يستيقظ مبكرا فيما يستيقظ النصف الثاني متأخرا، وتبين أن النصف الأول كان يمارس الجنس أكثر مقارنة بالمعدل المتوسط الخاص بالنصف الذي يستيقظ متأخرا.

وقد أجرت الاستطلاع شركة OnePoll للتسويق، نيابة عن Sleepololis المتخصصة في أبحاث النوم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنوم الذي يحل في 15 آذار/مارس.

ووجدت الدراسة أن الذين ينامون متأخرا كانوا أكثر حياء ويميلون لاستخدام إنستغرام ويؤمنون بالأشباح والكائنات الخرافية وحياة العزوبية، بينما يميل من يستيقظون مبكرا إلى الزواج وإنجاب الأطفال.

وتبين أن الذين يستيقظون مبكرا يميلون إلى تطبيقات المواعدة الإلكترونية للعثور على شريك أو شريكة.

وأظهرت الدراسة أن الذين يستيقظون مبكرا كانوا يجنون مالا أكثر ويميلون للعمل من المكتب، إلا أن المفاجأة أنهم كانوا يميلون للتأخر عن مواعيد العمل صباحا.

وأوضحت الدراسة أن من يستيقظون مبكرا كانوا أكثر سعادة بنسبة 10 في المئة، أما المستيقظون متأخرا فقد وُصفوا بأنهم أكثر إخلاصا.

وأظهرت الدراسة بعض الفروق بين الجنسين، إذ كان الرجال يميلون أكثر للاستيقاظ مبكرا، بينما مالت النساء للنوم حتى وقت متأخ.

وإليكم ملخص الدراسة في نقاط:

المستيقظون مبكرا

- ينامون سبع ساعات يوميا.

- يمارسون الجنس ثلاث مرات أسبوعيا، واحتمالات زواجهم أعلى.

- متوسط الراتب السنوي: أعلى بمقدار 4 آلاف من المستيقظين متأخرا.

- يميلون للعمل من المكتب ويتأخرون دائما عن العمل.

- يستخدمون فيسبوك أكثر.

- يميلون أكثر للحصول على نوم أفضل.

- يصفون أنفسهم بالنظافة والثقة والطاقة والود والسعادة والتنظيم.

- تتضمن عاداتهم، الطبخ والسير وممارسة الرياضة والتدرب في الصالات الرياضية.

- يميلون أكثر للإيمان بالحب من النظرة الأولى، وقد جربوا تطبيقات المواعدة.

- أكثر عرضة للشخير والتحدث والحركة أثناء النوم.

- يستيقظون في الساعة 6:15 صباحا.

المستيقظون متأخرا

-ينامون ست ساعات يوميا.

- يمارسون الجنس ثلاث مرات أسبوعيا، أغلبهم عزاب.

- متوسط الدخل السنوي: أقل بـ4 آلاف من المستيقظين مبكرا.

- لا يعمل أكثرهم من المكتب.

- يستخدمون إنستغرام أكثر.

- لدى أكثرهم مشاكل في النوم.

- يصفون أنفسهم بالكمال والمرح والخجل.

- تتضمن هواياتهم القراءة والنوم.

- يؤمنون أكثر بالأشباح والكائنات الخرافية.

- ينامون في حدود الساعة 2:55 صباحا.