قوات النظام السوري تسيطر على معبر القنيطرة

رفعت قوات نظامية الخميس العلم السوري فوق معبر القنيطرة الذي يربط الجانب السوري من هضبة الجولان بالجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات النظام رفعت العلم السوري "إثر دخولها مدينة القنيطرة المدمرة بعد نحو أربع سنوات من فقدان السيطرة عليها".

وقالت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، إن "قوات الجيش ترفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة على بعد عشرات الأمتار عن جنود العدو الإسرائيلي".

ويتوغل الجيش السوري بدعم من حملة جوية روسية في محافظة القنيطرة بعد هجوم الشهر الماضي أدى لطرد مقاتلي المعارضة من محافظة درعا المجاورة.