فوتيل: الحرب على داعش لم تنته

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أمام لجنة الشؤون المسلحة في مجلس الشيوخ إن الحرب على داعش لم تنته حتى وإن كان يسيطر على مساحة أقل من 20 ميلا مربعا في سوريا.

وأضاف فوتيل أن داعش سيفقد كل الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا قبل انسحاب القوات الأميركية.

وكان الرئيس ترامب أعلن أواخر العام الماضي بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وأكد فوتيل بدء آلية سحب القوات من سوريا والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين في هذا الشأن.

وقال الجنرال الأميركي إن داعش يمتلك نحو 1500 مقاتل فيما يوجد أكثر من 20 ألفا مختبئين.

وتعليقا على تقرير لشبكة سي أن أن ذكر أن أسلحة أميركية قدمتها واشنطن للتحالف بقيادة الرياض ربما "وقعت في يد مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في اليمن"، قال فوتيل إن واشنطن لم تسمح للإمارات أو السعودية بنقل أسلحة إلى طرف ثالث في اليمن.