ڤوتيل: إيران تحاول تهديد إسرائيل من سورية

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جو ڤوتيل إن إيران تحاول الدفع بقدرات عسكرية إلى سورية لاستفزاز إسرائيل وتهديدها، ما يضع الأخيرة في وضعية شرعية للدفاع عن النفس.

وفي حديث مع الصحافيين في مقر وزارة الدفاع، اتهم ڤوتيل روسيا بأنها تسهل على نظام الأسد ارتكاب الجرائم العشوائية واستخدام البراميل المتفجرة.

ورحب قائد القيادة الأميركية الوسطى بموافقة مقدونيا على نقل معتقلين من تنظيم "داعش"، موجودين حاليا في قبضة "قوات سورية الديموقراطية- قسد" في سورية، إلى داخل أراضيها.

وأضاف ڤوتيل أن خطوة مقدونيا ستلحق بها إجراءات مماثلة لمحاكمة أعداد من معتقلي "داعش" الأجانب.

اليمن

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية "إن ما نراه الآن في اليمن هو ممارسة مزدوجة لضغوط عسكرية وديبلوماسية عبر موفد الأمم المتحدة من أجل مقاربة سياسية للحل".

وأشار ڤوتيل إلى أن "فيلق القدس" الإيراني الذي يقوده قاسم سليماني متورط بنشاطات مزعزعة للاستقرار في أماكن عدة بما فيها اليمن.

وردا على قدرة طهران على إغلاق مضيق هرمز، قال ڤوتيل "لديهم قدراتهم ولدينا قدراتنا".

وأكد أن التحالف الخليجي يقوم بما يلزم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن، لكن المشكلة تكمن في تصرفات الحوثيين ودعم إيران لهم.

أفغانستان

وبخصوص الوضع في أفغانستان أوضح ڤوتيل أن تنظيم "الدولة الاسلامية - خراسان" لا يلقى تأييدا شعبيا هناك وهو يعتمد تكتيكات شبيهة بتلك التي اعتمدها تنظيم "داعش".

مشددا على أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر ضده وضد مجموعات أخرى مثل "القاعدة".

وأكد ڤوتيل أن الدفع بالمصالحة الوطنية الأفغانية يشمل فقط حركة "طالبان" والمعتدلين في صفوفها.