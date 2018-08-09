فوتيل عن المناورات الإيرانية: نحن يقظون بشكل استثنائي

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل الأربعاء أن الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد المناورات البحرية التي قامت بها إيران مؤخرا هناك.

وقال فوتيل في تصريحات للصحافيين في البنتاغون: "إن إحدى مهماتنا الرئيسية هي ضمان حرية الملاحة وحرية التبادلات التجارية، وسنواصل القيام بذلك في كل أنحاء المنطقة".

وأضاف :"نحن يقظون بشكل استثنائي، ونراقب أي تغيير" في المنطقة.

وقال فوتيل إن طهران حاولت استخدام تلك المناورات لتبعث رسالة إلى واشنطن، وإثبات أن لديها "قدرات" عسكرية في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن إيران تملك في هذه المنطقة ألغاما وقوارب متفجرة وصواريخ ورادارات.

محاكمة مقاتلي داعش-خراسان

وفي شأن آخر، قال المسؤول العسكري الأميركي إن مسلحي تنظيم داعش المحتجزين في أفغانستان سوف تتم محاكمتهم على جرائمهم، لكنه أشار إلى ضرورة معاملتهم كأسرى حرب.

وقال إن المعركة التي تقودها الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية للقضاء على جماعة "داعش- خراسان" في أفغانستان مستمرة حتى القضاء عليها.

وكان حوالي 200 مسلح في الجماعة، الناشطة في أفغانستان وباكستان، قد استسلموا للحكومة الأفغانية في وقت سابق.