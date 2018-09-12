فوتيل يدعو لتعاون خليجي أمام تهديدات إيران

دعا قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل دول الخليج إلى وضع خلافاتها جانبا وتحقيق المصالحة المشتركة، ورص صفوفها في مواجهة "التهديدات الإيرانية والجماعات المتطرفة".

وقال فوتيل عند بدء قمة في الكويت لرؤساء أركان دول مجلس التعاون حضرتها مصر والأردن، إن هناك تهديدين مستمرين في المنطقة يتمثلان في "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة".

وشدد المسؤول العسكري الأميركي في القمة التي شارك فيها رئيس أركان الجيش القطري، على ضرورة تعزيز ودمج القدرات لصالح الأمن القومي المشترك والترفع عن كافة الجوانب الأخرى.

وأكد فوتيل بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن المنطقة أو شركائها فيها، وقال إن "أولويات القيادة المركزية الأميركية هنا لم تتغير".

والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم تنظيمات متشددة في المنطقة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قد أكد مؤخرا أن بلاده تدرس مقترحات أميركية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني.

وتأتي قمة الكويت العسكرية في أعقاب اجتماع آخر عقد الاثنين الماضي لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي حضرته قطر أيضا، وبحث "سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان ذلك الاجتماع هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية.