فوتيل يلتقي زكي على هامش مناورات النجم الساطع

التقى قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل الذي يزور مصر السبت بالقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي.

وتناول اللقاء سبل التعاون العسكري بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان جهود القوات المسلحة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتدريبات النجم الساطع 2018 التي تعقد في مصر في الفترة من 8 - 20 أيلول/سبتمبر بمشاركة قوات من الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الأخرى.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين الولايات المتحدة ومصر.

فيما أعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة في مصر والولايات المتحدة، وتطلعه لأن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من التعاون المشترك في كل المجالات.

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