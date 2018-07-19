فورد تستدعي نصف مليون سيارة

أعلنت شركة فورد استدعاء 550 ألف سيارة من طراز "إسكيب" و"فيوجن" لمعالجة عطل فني بناقل الحركة "ترانزميشن".

وقالت الشركة في بيان صحافي الأربعاء إن الاستدعاء يشمل سيارات مصنعة ما بين عامي 2013 و2016، حيث تتسبب قطعة في ناقل الحركة بتغيير الناقل إلى وضع مختلف عما يحدده السائق.

وأشارت الشركة إلى أن الخطورة في الخلل تكون عند وضع ناقل الحركة في السيارة في وضعية التوقف إذ يمكن للسيارة أن تتحرك بشكل مفاجئ، ما يسبب خطر وقوع حوادث.

وتؤكد فورد أنها لا تعلم إذا كان هذا العيب قد تسبب في إصابات أو حوادث ترتبط بهذا الأمر.

والسيارات المعنية بهذا الاستدعاء تلك التي أنتجت في مصانع الشركة بأميركا الشمالية، وتشمل:

- فورد فيوجن، موديل 2014، المصنعة في "Flat Rock Assembly Plant" خلال الفترة 18 حزيران/ يونيو 2013 وحتى 15 أيلول/ سبتمبر 2013.

- فورد فيوجن، موديلات 2014-2016، المصنعة في "Flat Rock Assembly Plant" خلال 2 حزيران/ يونيو 2014 وحتى 31 آب/ أغسطس 2015.

- فورد فيوجن، موديلات 2013-2014، المصنعة في " Hermosillo Stamping and Assembly Plant"، خلال 15 أيار/ مايو 2013 وحتى 15 أيلول/ سبتمبر 2013.

- فورد فيوجن، موديلات 2014-2016، "Hermosillo Stamping and Assembly Plant"، خلال 2 حزيران/ يونيو 2014 وحتى 31 أب/ أغسطس 2015.

- فورد إسكيب، موديلات 2013-2014، المصنعة في "Louisville Assembly Plant"خلال 15 أيار / مايو 2013 وحتى 15 أيلول / سبتمبر 2013.