فورمولا 1.. هاميلتون يحصد جائزة البحرين

أحرز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون فوزه الأول لهذا الموسم في بطولة الفورمولا وان، أمام زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وقد استفاد هاميلتون من سوء حظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، والذي كان في طريقه للفوز بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان، لولا تعرض محرك سيارته لعطل مفاجئ حرمه من الإنجاز.

وحل لوكلير في المركث الثالث بعدما انطلق من المركز الأول في سباقه الثاني خلف مقود فيراري.

وكاد أيضا أن يضيع المركز الثالث من لوكلير ويذهب إلى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، لولا دخول سيارة الأمان في اللفتين الأخيرتين وإنهاء السباق خلفها.

