فوزان كبيران لسيتي وليفربول

حقق المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وحافظ سيتي على الفارق في الصدارة مع ليفربول الفائز بدوره على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ورفع سيتي رصيده إلى 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين، أمام ليفربول الثاني مع 33 نقطة.

وسجل أهداف الضيف، الإسباني دافيد سيلفا والإنكليزي رحيم سترلينغ والألماني لوروا سانيه.

ومثل سيتي، حافظ ليفربول على رصيده خاليا من الخسارة هذا الموسم، اذ تفوق على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف تناوب عليها نجمه المصري محمد صلاح والدولي الإنكليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد والبرازيلي روبرتو فيرمينو.