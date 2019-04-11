فوز صعب لتشيلسي في الدوري الأوروبي

عاد تشلسي الإنكليزي من أول مواجهة قارية مع سلافيا براغ التشيكي في عقر دار الأخير بفوز صعب لكنه ثمين 1-صفر الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وسجل الفريق الإنكليزي هدف اللقاء برأسية من الاسباني ماركوس ألونسو الذي حول كرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى شباك الحارس أندري كولار (86).

وحافظ تشلسي على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ 14 على التوالي في يورويا ليغ، في سلسلة ممتدة منذ موسم 2012-2013 عندما توج باللقب، علما بأنه شارك في منافسات دوري الأبطال في المواسم الأربعة الماضية.

وحقق الفريق الانكليزي فوزه العاشر في مباراته الحادية عشرة في المسابقة القارية هذا الموسم، قبل أن يتوجه إلى لندن الاسبوع القادم لخوض لقاء الإياب.