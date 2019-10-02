فوز صعب لدورتموند على سلافيا براغ في دوري الأبطال

قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، إلى فوز صعب خارج قواعده على سلافيا براغ التشيكي، بتسجيله هدفَي اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل حكيمي، الذي وصل إلى دورتموند في صيف 2018 معارًا من ريال مدريد الإسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الأصفر والأسود في دوري الأبطال بعد أن وصلته الكرة من يوليان براندت على الجهة اليمنى، انطلق بها وصولا لداخل منطقة الجزاء مراوغًا المدافعين والحارس بطريقة رائعة قبل أن يسكنها بيسراه المرمى (35).

وضاعف حكيمي (20 عامًا) النتيجة للضيوف بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى من الفرنسي دان أكسيل زاغادو، انطلق بها المغربي ووضعها بين قدمَي الحارس أوندري كولار (89)، لينتهي اللقاء بفوز دورتموند بهدفين نظيفين.

وأثبت سلافيا براغ أن اقترابه من تحقيق الفوز في الجولة الأولى أمام إنتر على ملعب سان سيرو لم يكن وليد صدفة، لولا هدف نيكولو باريلا في الوقت بدل عن ضائع (1-1). فيما خرج دورتموند بثلاث نقاط ثمينة بعد تعادله في المباراة الأولى على أرضه مع برشلونة الإسباني.

ورفع رجال المدرب السويسري لوسيان فافر رصيدهم الى أربع نقاط في الصدارة موقتا، فيما تجمد رصيد سلافيا عند نقطة يتيمة.