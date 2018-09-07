عطل فني بمطار بيروت يسبب تأخير كافة الرحلات

عمت حالة من الفوضى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليل الخميس الجمعة بسبب حدوث عطل في نظام الاتصالات بالمطار، ما أدى إلى توقف كلي لعمليات التسجيل وازدحام كبير في قاعات المغادرة.

وتم استئناف العمل في المطار عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي بعد إصلاح العطل.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية تأخير إقلاع جميع رحلاتها الجمعة:

وأشارت تقارير إلى أن سلطات المطار اضطرت لإصدار بطاقات يدوية بسب ذلك العطل:

وكان للواقعة ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وصف عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ما حدث بأنه "مخز ومعيب ومهين في حق الناس وكراماتهم وأمر لا يحتمل ولا يمكن تبريره".

ورأى النائب فؤاد مخزومي أن ما حدث "أساء لسمعة" المطار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسؤولين عقدوا اجتماعا الجمعة مع شركة "سيتا" المشغلة لشبكة الاتصالات، والتي حملتها المديرية العامة للطيران المدني "المسؤولية الكاملة" نظرا لما "ألحقته من ضرر للمسافرين"، وقالت إنها سوف تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

واستدعت السلطات رئيس المطار فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين للتحقيق معهما.