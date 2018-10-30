فوكس نيوز: ناورت قد تخلف هيلي في الأمم المتحدة

أفاد تقرير صحافي بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت تعد من الشخصيات المطروحة لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي التي أعلنت أنها ستغادر المنصب بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن مصدرين مطلعين على عملية الاختيار أن ناورت تتصدر المرشحين للمنصب.

وذكرت فوكس نيوز أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا مع ناورت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الاثنين، لكن ما من تفاصيل متوفرة عن فحوى اللقاء.

وإلى جانب ناورت هناك أسماء أخرى لمرشحين محتملين بينهم سفيرة الولايات المتحدة في فرنسا جايمي مكورت.

وكان الرئيس ترامب قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه يفضل أن تتقلد سيدة منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

يذكر أن ناورت كانت مقدمة برنامج على شبكة فوكس نيوز قبل أن تعين متحدثة باسم وزارة الخارجية في نيسان/أبريل 2017.

وتولت هيلي منصبها في المنظمة الدولية في كانون الثاني/يناير 2017، وأعلنت في التاسع من الشهر الجاري استقالتها التي وافق عليها الرئيس ترامب.