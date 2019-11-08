سوريون يرشقون دورية تركية روسية بالأحذية.. وآلية عسكرية تدهس مدنيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض الجمعة بأن مدنيا قتل بعد دهسه من قبل آليات تركية على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

وذكر المرصد في بيان أن عملية الدهس جرت في قرية سرمساخ بريف معبدة خلال تنفيذ الآليات التركية دورية مشتركة مع القوات الروسية للمرة الأولى في المنطقة الواقعة بين القحطانية والمالكية في محافظة الحسكة شمال سوريا.

من جهه أخرى رشق سكان محليون بالأحذية والحجارة الجمعة القوات التركية والروسية التي كانت تقوم بدوريتهم المشتركة الثالثة في شمال شرق سوريا، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو والذي أجبر المقاتلين الأكراد على الانسحاب من المناطق المتاخمة لتركيا.



وتهدف الدوريات إلى السماح لتركيا بضمان قيام الجماعات الكردية السورية بإجلاء المنطقة الحدودية.

وأوقف الاتفاق مع روسيا - واتفاق منفصل مع الولايات المتحدة - الغزو التركي لسوريا الشهر الماضي والذي استهدف الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدًا أمنيًا نظرا لعلاقاتها بالتمرد الكردي داخل تركيا.



وجرى رشق الدورية التركية الروسية شرق بلدة القامشلي الحدودية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، ومراقب حرب معارضة، ووكالة أنباء حوار الكردية.

وأظهرت تسجيلات مصورة من المنطقة رجالا ونساءً وأطفالا وهم يرشقون العربات المدرعة أثناء توجههم بالقرب من المقبرة قبل أن يسرعوا بعيدا.



لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الروسي أو التركي حول الحادث الذي يبدو أنه لم يتسبب في أضرار للمركبات.



قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات كانت تقوم بدوريات في منطقة تقع بين القامشلي ودريك شرق نهر الفرات. وقالت إن الدوريات تدعمها طائرات بدون طيار لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وبموجب الاتفاق وافقت روسيا على تسيير دوريات مشتركة مع تركيا في شريط حدودي يقع شرق وغرب هذه المنطقة والعمل على إبعاد وحدات حماية الشعب من مناطق بعمق 30 كلم بمساعدة من الجيش السوري.

وسيطرت القوات التركية مع ميليشات سورية متحالفة معها على شريط بطول 120 كلم بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.

وكانت تركيا قد أطلقت عمليتها في شمال سوريا الشهر الماضي بهدف إقامة "منطقة آمنة" لإبعاد وحدات حماية الشعب عن الحدود وإتاحة نقل قسم من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إليها.