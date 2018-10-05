فيديو.. ألسنة اللهب تلتهم قرية مصرية

شب حريق في مزرعة نخيل على مساحة 50 فدانا في قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد في مصر في وقت متأخر الجمعة ما أسفر عن إصابة 12 مواطنا وفقا لبيان لوزارة الصحة.

ودفعت القوات المسلحة بعدد من طائرات الإطفاء خوفا من امتداد الحريق إلى باقي أرجاء القرية.

وكان أهالي الوادي الجديد ومحافظها قد وجهوا استغاثة إلى مجلس الوزراء بعدما فشلت كل محاولات إطفاء الحريق في القرية، ما دفع المجلس لتوجيه وزير الدفاع لاتخاذ اللازم.

ونشر مواطنون مقاطع فيديو تظهر احتراق مساحات شاسعة ومنازل كثيرة وتـُسمع فيها أصوات استغاثة المواطنين طلبا للمساعدة.