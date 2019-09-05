فيديو.. إبراهيموفيتش يحرج صحفيا رفض التقاط صورة معه

أحرج زلاتان ابراهيموفيتش، نجم الكرة السويدية، ولاعب نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، صحفيا اقترب منه ليسأله عن وجهته الكروية المقبلة.

وسأل الصحفي ابراهيموفيتش عن إمكانية انتقاله لنادي بوكا جينيورز الأرجنتيني واللعب بجوار النجم الإيطالي دانييلي دي روسي.

لكن ابراهيموفيتش سأل الصحفي إن كان يرغب في أخذ صورة معه، وعندما رفض الصحفي، تركه ابراهيموفيتش في موقف محرج أمام جمع من الصحفيين والمعجبين.

ابراهيموفيتش الذي خسر وفريقه أول أمس الاثنين في المباراة أمام نادي سياتل ساوندرز بنتيجة 4 مقابل 3، بدا في الفيديو الذي تناقله ناشطون على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية "غاضبا من سؤال الصحفي".