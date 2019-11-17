فيديو.. إيرانية محتجة توقف حركة السير في طريق سريع

تداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه امرأة تمكنت من إغلاق طريق لوحدها في العاصمة طهران في احتجاج ضد النظام.

ولجأ متظاهرون إيرانيون غاضبون من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود إلى إغلاق الطرق عبر وقف السيارات وتركها في الشوارع.

وأظهرت لقطة لشوارع طهران على الخريطة صباح الأحد وقد أغلقت معظم الطرق من قبل المتظاهرين.

وتشهد أكثر من 50 مدينة في إيران مظاهرات احتجاجية ضد النظام، أحرق خلالها المواطنون الغاضبون مصارف ومراكز شرطة، وأغلقوا طرقا عدة احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين.

واندلعت التظاهرات، الجمعة، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 في المئة لكل ليتر إضافي كل شهر.

وأوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع اسعار البنزين، على ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية الأحد.