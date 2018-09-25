فيديو إيراني يهدد باستهداف أبو ظبي والرياض

بثت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري شريطا مصورا يهدد بشن هجمات صاروخية على عاصمتي السعودية والإمارات، قبل حذفه لاحقا.

الشريط المصور نشرته وكالة أنباء "فارس" على حسابها بموقع "تويتر" في الوقت الذي ألقى فيه المرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي باللوم على الرياض وأبو ظبي في الهجوم الذي وقع في مدينة الأحواز السبت وتسبب في مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ويسمع في الشريط المصور مقطع مأخوذ من خطاب ألقاه المرشد الأعلى في أبريل/ نيسان يقول فيه "لقد انتهى عهد الكر والفر. العقوبة القاسية في الطريق."

وأظهر الشريط المصور لقطات لهجمات صاروخية باليستية شنها الحرس الثوري في السابق، ثم رسما بيانيا لبندقية قناص موجهة للعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، وكذلك إلى الرياض. كما ورد في المقطع أيضا تهديد لإسرائيل.

تعصيد #إيران ضد الدول العربية يدخل مراحل جديدة

وكالة فارس التابعة للحرس الثوري تنشر تسجيلا يلوح باطلاق صواريخ على #أبوظبي pic.twitter.com/386YSm4d9S — عـادل السَّــالِمــي (@AdilSalmi) September 25, 2018

واستهدف هجوم السبت أحد العروض العسكرية العديدة التي تقيمها إيران بمناسبة بدء الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، في إطار احتفالات "أسبوع الدفاع المقدس". وفتح متشددون تنكروا في زي جنود النار على القوات التي كانت تسير أمام مسؤولين.

ويقلل محللون من تهديدات إيران ويقولون إنها في وضع لا يمكنها من القيام بعمل كهذا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.