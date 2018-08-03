فيديو.. اختفاء معارض صيني أثناء مقابلة مع 'صوت أميركا'

اختفى المعارض الصيني وينغوانغ صن (84 عاما) عن الأنظار بعد أن أخرجته الشرطة الصينية عنوة من منزله، خلال إدلائه بتصريحات لإذاعة "صوت أميركا" (VOA) الأربعاء الماضي.

وقالت الإذاعة الأميركية الخميس إن الشرطة اقتحمت منزل الأستاذ الجامعي المتقاعد والمدافع عن حقوق الإنسان وأنهت بشكل مفاجئ مداخلة له عبر الهاتف.

وقالت المتحدثة باسم "صوت أميركا" بريدجيت سيرشك إنه بينما كان صن يشارك في برنامج على الهواء، أبلغ البرنامج أن الشرطة اقتحمت منزله، وطلبت منه إنهاء المقابلة، وعندما رفض، انقطع الاتصال به، ولم تنجح محاولات الوصول إليه مرة أخرى.

وكانت آخر كلماته خلال مداخلته: "من حقي التعبير عن رأيي. هذه هي حريتي في التعبير".

وأشار موقع "صوت أميركا" إلى محاولات للوصول إليه عبر الهاتف وخدمة WeChat بعد أن أخرجته الشرطة من منزله، لكنها باءت بالفشل.

وقالت مصادر إن المعارض، الذي يعيش في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله.

وحاول مراسل لـ"صوت أميركا" الوصول إلى مسؤولين صينيين للتوضيح، دون جدوى.

وقالت المتحدثة باسم "صوت أميركا" إنه "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل".

والمعارض الصيني معروف بانتقاداته العلنية لسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.