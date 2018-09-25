فيديو.. اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

كشفت قيادة شرطة البصرة الثلاثاء ملابسات حادثة مقتل رئيسة منظمة "ود" المعنية بحقوق الإنسان سعاد العلي، مشيرة إلى أن الجاني طليقها.



وقالت القيادة في بيان إن "المتهم الهارب عماد طالب مبارك قام بإطلاق النار وقتل طليقته سعاد حبيب لجلاج العلي تولد ١٩٧٢ ناشطة في منظمة حقوق الإنسان مصابة بإطلاقة في الرأس وإصابة سائقها".

وأضافت قيادة شرطة البصرة، أن الجاني "أطلق النار عليهما عندما كانا يستقلان عجلتها في منطقة العباسية قرب شركة سامسونغ".

ويظهر شريط فيديو لحظة إقدام الجاني على إطلاق النار على سعاد وسائقها..

وأدان الرئيس العراقي فؤاد معصوم جريمة اغتيال الناشطة المدنية الدكتورة سعاد العلي من قبل مسلحين مجهولين في البصرة الثلاثاء.



ووجه معصوم في بيان " السلطات الأمنية بإلقاء القبض العاجل على الجناة وتقديمهم للعدالة لنيل القصاص العادل على هذه الجريمة.



وأعتبر "أن اغتيال الدكتورة سعاد العلي، جريمة تستحق أشد الإدانة والاستنكار معبرا عن خالص التعازي إلى أسرتها وزملائها".