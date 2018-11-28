فيديو.. اعتداء على سوريين في بريطانيا

أثار شريط مصور لاعتداء على قاصر سوري لاجئ في ملعب مدرسة في بريطانيا انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الأربعاء، فيما جمع نشطاء نحو 100 ألف دولار دعما للضحية.

ويظهر الشريط الطالب السوري الذي يضع ضمادة طبية على ذراعه اليسرى وهو يتعرض للضرب على يد صبي آخر، يطرحه أرضا ويرش المياه على وجه ويقول له بحدة "سأغرقك".