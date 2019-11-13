بالفيديو.. الجيش التركي يطلق النار على متظاهرين بسوريا وسقوط ضحايا

نقلت رويترز عن مصادر أن الجيش التركي، أطلق ذخيرة حية باتجاه محتجين على دورية تركية روسية شمالي سوريا يوم الثلاثاء.

ونشرت رويترز لقطات فيديو تظهر متظاهرين يرشقون دورية عسكرية تركية روسية قرب مدينة كوباني شمالي سوريا بالحجارة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن شخصين قتلا بينما أصيب 7 آخرون. لكن شهود عيان قالوا لرويترز إن 3 أشخاص فقط أصيبوا، دون أن يتحدثوا عن سقوط قتلى.

وقال شاهد العيان إن الجنود أطلقوا النيران في البداية في الهواء في محاولة لتفريق المحتجين، قبل أن يقوموا بتوجيه نيرانهم نحو المتظاهرين.

وأضاف أن القوات التركية استخدمت أيضا قنابل الغاز بهدف تفريق المحتجين.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، إنها أكملت دوريتها "بكل عناية وحرص على سلامة المدنيين والعسكريين رغم استفزازات الإرهابيين." حسب تعبيرها.

وأكد البيان أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر الأول الماضي الذي نص على انسحاب القوات الكردية من مناطق في شمالي سوريا على أن توقف أنقرة عمليتها العسكرية ضدهم.