فيديو.. الحرائق تحاصر قصور المشاهير في لوس أنجلوس

واجهت مئات القصور في منطقة باسيفيك باليسيدز الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين، خطر حرائق الغابات.

وهددت الحرائق قصورا لمشاهير مثل بن أفليك، ومات ديمون، وكوبي براينت، وصوفيا ريتشي، والتي يصل ثمنها لملايين الدولارات.

وقال مسؤولون بإدارة مكافحة الحرائق في مدينة لوس أنغلوس، إنهم تلقوا مكالمات طارئة في حدود الساعة 10:40 صباحا من يوم الاثنين، تفيد اندلاع حرائق في شمال منطقة باسيفيك باليسيدز.

صور وفيديوهات للحرائق:

ورغم مرور ساعة في مكافحة الحرائق، فإن الحرائق قد انتشرت لأكثر من 30 فدانا وهددت المنازل على طول طريق فيستا غراندي، وطريق شارميل، والتيتقدر قيمة بعضها بأكثر من 4 ملايين دولار.

وقد أظهرت لقطات جوية السكان وهم يفرون من منازلهم بينما تتقدم النيران باتجاههم، فيما حاول بعضهم إطفاء الحرائق بخراطيم الحديقة.

وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق إن المنازل لم تتعرض لأي ضرر حتى الآن، فيما تم إسعاف رجل إطفاء بسببب تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة.

فيديو يظهر رجل حريق مغشيا عليه جراء تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة:

وقد أمرت الإدارة بإجلاء مئتي مزل في المنطقة، نظرا لاحتمالية اندلاع حرائق أخرى، وتأثير الدخان، وذلك حتى وصول طائرات مروحية أكبر.

وقد قامت مروحيات تابعة لعدد من إدارات مكافحة الحرائق في المدينة بإطفاق الحريق باستخدام المياه.