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لحظة القبض على مهاجم ملبورن

جثة القتيل في مكان الهجوم في ملبورن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمهاجم الذي نفذ هجوم ملبورن أثناء تعامل الشرطة الأسترالية معه الجمعة.​

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وقتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم بسكين خلال ساعة الازدحام الجمعة في وسط ملبورن حيث قامت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم المفترض قرب عربة تشتعل.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها تعتبر الهجوم "إرهابيا" بعد العثور على قوارير غاز في شاحنة المشتبه به.​

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