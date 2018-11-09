لحظة القبض على مهاجم ملبورن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمهاجم الذي نفذ هجوم ملبورن أثناء تعامل الشرطة الأسترالية معه الجمعة.​

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Terrorist attack in #Bourke Street #Melbourne, #Australia

- 3 people were stabbed

- 1 person has been confirmed dead

- The accused is in a critical condition pic.twitter.com/a6s4f6MQcs — Madasu Suresh (@msureshuh) November 9, 2018

وقتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم بسكين خلال ساعة الازدحام الجمعة في وسط ملبورن حيث قامت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم المفترض قرب عربة تشتعل.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها تعتبر الهجوم "إرهابيا" بعد العثور على قوارير غاز في شاحنة المشتبه به.​