فيديو: العثور على سيارة دبلوماسية سعودية في مرآب باسطنبول

أعلنت السلطات التركية الاثنين العثور على سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تعود إلى القنصلية السعودية في مرآب للسيارات بحي سلطان غازي باسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول أن ذلك يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة التركية، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول.

ووجدت فرق الأمن التي تواصل تحرياتها سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تعود للقنصلية السعودية في مرآب للسيارات بحي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من اسطنبول.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المرآب وحظرت عمليات الدخول والخروج.

وذكرت الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، أن فرق مديرية أمن اسطنبول طلبت إذنا من القنصلية والنيابة لفحص السيارة المذكورة.