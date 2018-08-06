فيديو.. انفجار سيارة في القاهرة

قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي قرب وسط القاهرة صباح الاثنين بعد حادث تصادم وإن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن مصدرين أمنيين رجحا أن يكون خلل في بطارية السيارة سببا للانفجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد للصحافيين إن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.

وأبلغ مسؤول آخر بالوزارة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.

وقال المصدران الأمنيان إن النيران امتدت من السيارة المشتعلة إلى حافلة ركاب صغيرة بالقرب منها وأتت عليها.