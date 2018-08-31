فيديو.. تحطمت سيارته ونجا بأعجوبة

شهدت التجربة الحرة الثانية لسباق سيارات فورمولا 1 على مضمار مونزا في إيطاليا الجمعة، حادثا رهيبا تعرضت له سيارة المتسابق ماركوس إيريكسون.

وخلال التجارب قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى المقرر الأحد، فقد إريكسون التحكم بسيارته في بداية التجربة واصطدم بحواجز قبل أن تنقلب سيارته عدة مرات وتتفتت إلى قطع صغيرة. لكن المذهل أن إريكسون خرج بنفسه من بين الحطام.

وأعلن الفريق على تويتر نجاة إريكسون.. "سعداء أن نعلن أن سائقنا ماركوس إيريكسون بحالة جيدة عقب الحادثة".

ثم ظهر السائق نفسه يشكر القائمين على أنظمة الأمان التي حالت دون أذيته.