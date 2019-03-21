فيديو.. ثور ضخم يختبر متجر حيوانات أليفة

في حادث غريب من نوعه، اقتاد رجل من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية ثورا ضخما إلى أحد متاجر الحيوانات الأليفة للتأكد من تطبيقه سياسة أن "جميع الحيوانات الأليفة المقادة بواسطة حبل مرحب بها في المتجر".

وبالفعل وصل الرجل بصحبة أوليفر، وهو ثور من نوع واتوسي الإفريقي، ودخل الاثنان معا، وسط ترحيب من موظفي متجر "بتكو" للحيوانات الأليفة.

وكتب مالك الثور على صفحته في فيسبوك "تم الترحيب بالواتوسي الإفريقي بأذرع مفتوحة، الموظفون هنا دائما ودودون للغاية ومهذبون، نحن نستمتع حقا بالقدوم إلى هذا المكان".

ويشارك أوليفر، الذي يمتلك صفحة خاصة به على فيسبوك، في مسابقات رعاة البقر وغيرها من العروض، وليس واضحا تماما كم يبلغ وزنه، لكن ثيران واتوسي يمكن أن تصل لـ 720 كيلوغراما وفقا لمؤسسة الثروة الحيوانية الأميركية.